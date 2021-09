Stationärer Blitzer an der Landstraße

Reilingen. Die erste stationäre Blitzersäule in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim geht im November auf Reilinger Gemarkung in Betrieb. Wie Bürgermeister Stefan Weisbrod mitteilt, soll die permanente Geschwindigkeitsüberwachung an der Landesstraße 546 zwischen St. Leon und Neulußheim dazu dienen, die Lärmbelastung der Anwohner zu reduzieren.

Die hier erlaubten 70 Stundenkilometer werden laut Weisbrod „fast regelmäßig überschritten“, was das anliegende Wohngebiet zum Lärmhotspot Reilingens mache. Dazu komme eine extrem hohe Frequenz von rund 10 000 Fahrzeugen pro Tag. Das Gerät soll auch die Überquerung der L 546 für Fußgänger sicherer machen, die in den Wald gehen. müm