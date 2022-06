Statt im Minus dick im Plus

Brühl. Als erfreuliche Entwicklung bezeichneten die Fraktionen des Brühler Gemeinderates die Jahresrechnung für das vergangene Jahr. Hatten Verwaltung und Bürgervertretung bei der Erstellung des Haushaltsplanes für 2021 noch mit einem Minus von 2,3 Millionen Euro gerechnet, wurde in der Realität nun ein Gewinn von vier Millionen Euro festgestellt – „das Ergebnis wurde also um 6,3 Millionen Euro gedreht“, bilanzierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Grund für diese Umkehr der Finanzlage seien vor allem erhöhte Steuereinnahmen und Zuweisungen von Bund und Land, stellten die Fraktionen in der Gemeinderatssitzung fest. Und so habe Brühl 2021 nicht mehr von der Substanz gelebt, sondern sogar den Rücklagen Gelder zugeführt. ras

