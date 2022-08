Straßenbahn streift Mann

Eppelheim. Die Kopfhörer, die er trug, sind einem Fußgänger in Eppelheim am Mittwochmorgen zum Verhängnis geworden: Auf Höhe der Haltestelle Jakobsgasse hörte der Mann gegen 9.30 Uhr wegen der Hörer im Ohr die anrollende Straßenbahn nicht und wich deshalb nicht aus, als das Fahrzeug auf ihn zukam. Die Bahn streifte den Mann und verletzte ihn leicht. Er kam mit leichten Prellungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Hauptstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden – die Freiwilligen Feuerwehren Eppelheim und Plankstadt waren beide im Einsatz. Sie sperrten den Bereich ab, bis die Engstelle wieder freigegeben werden konnten.

Ein Krankenwagen ist nach dem Unfall mit der Straßenbahn vor Ort. © PR-Video

Dieser Unfall mit der Straßenbahn ist kein Einzelfall: 1217 Menschen sind 2020 laut Statistischem Bundesamt im Straßenbahnverkehr tödlich verunglückt, schwer verletzt worden sind 181 Personen. caz