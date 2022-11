SVS mit langer Ausfallliste

Sandhausen. Wenige Tage nach dem Punktgewinn gegen Eintracht Braunschweig erwartet den SV Sandhausen mit dem Gastspiel bei Hansa Rostock bereits die nächste Partie in der 2. Bundesliga. Zum Auftakt des 15. Spieltags tritt der SV Sandhausen am Freitagabend im Ostseestadion in Rostock an, der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

SVS-Coach Alois Schwartz erwartet in Rostock „eine robuste Zweitligamannschaft und ein euphorisches Stadion“, wie es der Fußballlehrer am Mittwoch während der Pressekonferenz sagte. Derzeit rangiert Hansa Rostock unter Trainer Jens Härtel mit 17 Zählern auf Rang zwölf. Vor der Partie spricht Schwartz über das Remis gegen Braunschweig und die Personalsituation vor dem kommenden Auswärtsspiel. Und dann gibt es da noch ein Gerücht . . . kaba