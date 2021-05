SVS verlängert mit Trainerduo

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen setzt auch in der Saison 2021/22 auf das Trainerduo Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits. Mit ihnen erreichte der SVS nach einer schwierigen Saison den direkten Klassenerhalt. Der Club tritt somit in der kommenden Saison zum zehnten Mal in Folge in der 2. Liga an.

„Es ist für uns die logische Konsequenz, mit Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits als Cheftrainer-Team in die kommende Spielzeit zu gehen. Beide kennen den SV Sandhausen nach vielen gemeinsamen Jahren in- und auswendig und identifizieren sich zu 100 Prozent mit dem SVS. Sie haben es sich nach der sportlichen Rettung absolut verdient, das Team weiter zu coachen und den personellen Umbruch umzusetzen. Wir haben absolutes Vertrauen in ihre Fachkompetenz und ihren Ehrgeiz“, erläutert Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen. dpa