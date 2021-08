Täglicher Stau ist garantiert

Neulußheim. Seit die beiden neuen Ampelanlagen an der L 560 – der alten B 36 von Hockenheim in Richtung Graben-Neudorf – in Betrieb sind, häufen sich die Klagen über tägliche Staus nicht nur im Berufsverkehr.

Ein Teil der Misere ist sicherlich den Bauarbeiten in der Nachbarschaft geschuldet – die B 39 wird ebenso wie die Salierbrücke saniert und die Verkehrsströme werden auch über die L 560 umgeleitet. Was dazu führt, so das Regierungspräsidium, dass die Ampeln an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit sind.

Doch steht das Regierungspräsidium mit dem Landratsamt in Verbindung, um nach dem Ende der Arbeiten – die Salierbrücke soll bis Ende des Jahres für den Verkehr freigegeben werden – zu prüfen, ob die Ampelanlagen nachjustiert werden können. Nicht nur für den CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting ist dies nicht ausreichend, andere Maßnahme müssten getroffen werden. So kann er sich vorstellen, die von Bürgermeister Hoffmann ins Spiel gebrachte Bahnrampe zu aktivieren.

Doch zumindest kurzfristig werden die Verkehrsteilnehmer wohl noch mit täglichen Staus auf der Landstraße leben müssen. aw

