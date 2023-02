Tanzduo für EM qualifiziert

Altlußheim. Das Schautanzduo Mischell Hohler und Kevin Ulrich hat die erste Direktqualifikation zu den Europameisterschaften für den TSV GymTa-Session in der aktuellen Wettkampfsaison ertanzt. In den Niederlanden gewann das Paar ein internationales Turnier, um am Tag darauf auch im bayrischen Kürnach zu dominieren. Ihre Vereinskollegen Chiara Blotzheim und Jamena John belegten in derselben Konkurrenz Platz drei.

Die Formation Futuro kämpfte sich unterdessen mit einer erneut fast tadellosen Darbietung mit grandiosen 299 Punkten an die Spitze des Kürnacher Klassements, während Mathilde Vuolo in den Jugend-Solos ihre herausragende Form bestätigte und 297 von möglichen 300 Zählern erhielt. mgw