Tolle Leistungen beim Fahrturnier

Reilingen. Das Pferd stand am Wochenende einmal mehr im Zentrum des Reilinger Geschehens, denn zahlreiche Wagenlenker traten mit ihren Tieren und Kutschen in verschiedenen Kategorien beim Turnier an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim viertägigen Wettkampf wurden die baden-württembergischen Meisterschaften der Vierspänner sowie die Badischen Meisterschaften der Ein- und Zweispänner für Pferd und Pony ausgetragen.

Am Samstag waren von den Kutschteams im Gelände das Durchfahren der Hindernisse gefragt. Eine besondere Herausforderung war dabei wieder der Wassergraben. Den Abschluss des dreitägigen Turniers bildete das Kegelfahren am Sonntag. ras