Trauer um Pfarrer Manfred Dumont

Schwetzingen/Freiburg. Der langjährige evangelische Pfarrer Manfred Dumont ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er war von 1968 bis 1998 in Schwetzingen tätig und hat dort eine Ära geprägt. Unter anderem gilt er bis heute als der Wegbereiter der Ökumene. „Er war aufrecht, klar und gerecht. Und er war ein leidenschaftlicher Theologe“, würdigt ihn die die Kirchengemeinderatsvorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller.

Am Freitagabend begannen die Trauerfeierlichkeiten für den früheren katholischen Pfarrer von Schwetzingen und Freiburger Dompfarrer Wolfgang Gaber mit einem Requiem im dortigen Münster. Am Montag, 21. Juni, findet die Trauerfeier und Beisetzung in seiner Heimatgemeinde Oftersheim statt. ali