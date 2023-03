Truck bringt Technologie

Hockenheim. Schüler für innovative Industrieberufe begeistern: Das ist die Aufgabe des Angebots „Discover Industry“. In ihrem Programm „Coaching4Future“ finanzieren die Agentur für Arbeit, Südwestmetall und die Baden-Württemberg-Stiftung den mit Hightech vollgepackten Truck, der am Montag in Hockenheim Halt machte, um Schülern der neunten und zehnten Klassen des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums neueste Technologien näherzubringen.

Gerade in Themenbereichen wie Naturwissenschaften, Informationstechnik und Mathematik gilt es, Nachwuchs für innovative Industrieberufe zu gewinnen. Im Ausstellungsfahrzeug wird auf knapp 100 Quadratmetern mit vielen Praxisbeispielen Interesse geweckt. jb