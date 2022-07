Unfälle auf B39 und A61

Hockenheim. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren an diesem Montag an mehreren Stellen gefordert. Zunächst ereignete sich am Morgen ein spektakulärer Unfall auf der Bundesstraße 39 auf Höhe der Abfahrt Neulußheim/ Hockenheim im Berufsverkehr, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim mitteilte, wurde das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers dabei rund 40 Meter durch die Luft geschleudert. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war nötig und die Bundesstraße blieb stundenlang gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz darauf waren die Einsatzkräfte bei zwei weiteren Unfällen auf der Autobahn 61 gefordert, bei denen zwei Fahrzeuginsassen befreit werden mussten. müm/hef