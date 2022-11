Unterhaltung im Schloss

Schwetzingen. Die regionale Buchmesse, der kurfürstliche Weihnachtsmarkt, eine illustre Kunstausstellung und tolle Konzerte: Das Schloss Schwetzingen bietet einen spannenden Countdown zum Jahresende und macht auch gleich Appetit auf einen unterhaltsamen Jahresbeginn.

Im Programm stehen dabei klassische Konzerte, die nicht nur in den „Winter in Schwetzingen“ eingebettet sind, sondern auch fulminante Shows im Rokokotheater, die etwa Udo Jürgens, die drei Tenöre oder Soulkönigin Aretha Franklin gewidmet sind. Der Kunstverein zieht gemeinsam mit dem Museum Blau und einer besonderen Werkschau in die Schlosskapelle zur Adventszeit in die Schlosskapelle ein. kaba