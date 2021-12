Unterstützung für Motorradrennfahrer

Hockenheim. Der Motorradrennfahrer Nicolai Kraft (Bild) aus Hockenheim möchte sich für die nächste Saison seinen Traum erfüllen und in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Supersport-600-Klasse an den Start gehen. Dafür sucht Kraft über eine Crowdfunding-Aktion Unterstützer. Mit einer Sponsorsumme von 20 000 Euro will der 23-Jährige eine neue Supersport-Rennmaschine finanzieren Ab sofort läuft unter www.startnext.com/nicolairacing die Geldsammelaktion für Krafts Aufstieg in die IDM. sz/Bild: Sonnick

