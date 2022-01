Urkunde für Bernd Kraus

Ketsch. Bernd Kraus (Foto) ist bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Rheinhalle in Ketsch offiziell verabschiedet worden. Der 64-Jährige gehörte für die Fraktion der Grünen den Bürgervertretern an, ehe er einen schrecklichen Fahrradunfall Ende April 2020 erlitt. Glücklicherweise hat sich Kraus mittlerweile soweit erholt, doch an ein Weitermachen als Ratsmitglied ist dennoch nicht zu denken.

Die Arbeit im Rat nach der Kommunalwahl 2019 habe ihm gleichwohl Spaß gemacht, sagte Kraus im Gespräch mit unserer Zeitung. Unter anderem war der Ketscher im Finanz- und Verwaltungsausschuss, Bau- sowie im Verkehrsausschuss tätig.

© Volker Widdrat

Bürgermeister Jürgen Kappenstein dankte Kraus für sein Engagement zum Wohle seines Heimatortes und überreichte eine Urkunde samt Weinpräsent der Gemeinde. Während bereits Nikolas Martin auf Seiten der Grünen nachgerückt ist, wollte Bernd Kraus seinem Ortsverband auch weiterhin die Treue halten. mab/ArchivBild: Widdrat

