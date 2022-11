Vanitas – alles ist vergänglich

Schwetzingen/Ketsch. In schwierigen Zeiten präsentiert die Künstlerische Leiterin der SWR Festspiele in Schwetzingen ein tiefgründiges Programm. Vanitas ist das Thema – also die Vergänglichkeit. Mit 48 Veranstaltungen – Opern, szenische Abende und Konzerte – wird von Ende April bis Ende Mai das Schwetzinger Schloss bespielt. Aber nicht nur das, es wird erstmals auch einen Abend in der Ketscher Kirche St. Sebastian geben. „Die Akustik dort ist wunderbar. Mit Voces Suaves kommt ein Ensemble aus Basel nach Ketsch, das wie gemacht ist für diesen Raum mit Werken von Carissimi und Monteverdi“, macht Heike Hoffmann Appetit auf den Ketscher Ausflug am Sonntag, 21. Mai.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was die Festspielchefin in Schwetzingen plant und wie sie auf Vergänglichkeit als roten Faden im Programm gekommen ist: jüg