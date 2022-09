Verkehrschaos bis zum Abend

Speyer. Wer am Montag trotz vieler Warnungen am Hockenheimer Dreieck auf die A 61 Richtung Speyer und Koblenz abgebogen ist, musste noch den ganzen Tag ein Verkehrschaos mit langen Staus in Kauf nehmen. Nachdem am Wochenende klar wurde, dass die Autobahn nach den schweren Brandschäden vom Freitag nicht wie angekündigt am Montagmorgen wieder freigegeben werden kann, hieß es dann erst, dass es zur Mittagszeit so weit sein wird.

Mehrfach wurde dann weiter nach hinten verschoben auf 14, 15 Uhr und schließlich auf die Abendstunden. Lastzüge und Autos stauten sich daher auf der Landesstraße zwischen Autobahnausfahrt Hockenheim und der Salierbrücke – sie brauchten zeitweise eine dreiviertel Stunde, um übern Rhein zu kommen. jüg