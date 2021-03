Hockenheim. Es waren bange und nervenaufreibende Stunden, die Ajsa Frumusa und ihre Familie am Freitag und in der Nacht zum Samstag erlebten: Frumusas 85-jähriger Stiefvater war von einem Spaziergang am Nachmittag nicht zurückgekehrt. Nach drei Stunden der erfolglosen Suche in der Stadt schaltete die Familie die Polizei ein und wandte sich per Facebook an die Hockenheimer, ob sie den Vermissten gesehen hätten – und lösten damit eine Resonanz aus, die Ajsa Frumusa überwältigte.

Menschen jedes Alters hätten sich auf die Suche gemacht und die Familie unterstützt. Die Polizei setzte zwei Hundetrupps und einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera bis Mitternacht ein. Die zunächst erfolglose Suche nach dem Senior fand am Samstagvormittag in der Nähe des Aquadroms ein glückliches Ende. Nach Hinweisen fand die Polizei den Mann, der offenbar in einem Außenlager übernachtet hatte, wohlbehalten auf. müm