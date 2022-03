Von Hilfsbereitschaft in Polen beeindruckt

Neulußheim. Von der Hilfsbereitschaft der polnischen Bevölkerung tief beeindruckt sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neulußheim von ihrer rund 3000 Kilometer weiten Reise mit einem Hilfsgütertransport an die polnisch-ukrainische Grenze nach Chelm zurückgekehrt. „Leid, Trauer, Hilflosigkeit, Verzweiflung der vielen Kinder und Mütter anzusehen, das geht auch an gestandenen Männern nicht vorbei“, schilderte Initiator Harald Butz nach der Rückkehr seine Eindrücke.

In Chelm kämen täglich bis zu 20 000 Menschen an, die in einer Turnhalle versorgt und bis zur Weiterfahrt betreut würden, berichten die Helfer, die auch von der Unterstützung der Neulußheimer Spender beeindruckt waren. müm

