Vorsicht im Vogelpark

Plankstadt. Die Außengehege des Vogelparks Plankstadt sind derzeit leer. Grund dafür ist die grassierende Vogelgrippe, die im Februar in Deutschland ausgebrochen ist. Das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg hat daher als Schutzmaßnahme eine allgemeine Aufstallungspflicht verhängt.

Der Vogelpark hat alle Vorsichtsmaßnahmen übernommen und versucht Infektionsketten zu unterbinden. Vogelarten wurden daher in verschiedenen Volieren untergebracht. „Glücklicherweise verzeichnen wir bis jetzt noch keine kranken Tiere und das soll auch so bleiben“, sagt Sven Berlinghof, der Vorsitzende des Vogelvereins, zu den Maßnahmen. Die Stallpflicht besteht erst einmal bis 31. März. Noch ist im Gehege in der Jahnstraße nicht an Normalität zu denken. jog