Waldhof-Spieler erhalten Noten

Region. Das Fußballjahr hat der SV Waldhof Mannheim in der dritten Liga auf Platz vier abgeschlossen. Das hat vor allem damit zu tun, dass viele Profis der Blau-Schwarzen eine Hinserie am oberen Limit gespielt haben. Wer hat sich besonders gut dabei in Szene gesetzt, bei welchem Spieler gibt es noch ausreichend Luft nach oben und welche Akteure sind komplett hinter den Erwartungen zurückgeblieben? Die Redaktion stellt Zwischenzeugnisse aus und stellt dabei fest, dass sich vor allem Marc Schnatterer hervorgetan hat. Für den 36-jährigen Angreifer gab’s eine glatte Eins – die einzige wohlgemerkt. Nur Kapitän Marcel Seegert bekam noch die Note „sehr gut“, allerdings mit Querstrich. sz

