Weihnachten kann kommen

Schwetzingen/Region. Sie gehören zu den beliebtesten in der Region und warten dabei gleichermaßen mit festlichem Ambiente wie auch zahlreichen und facettenreichen Angeboten auf: die Advents- und Weihnachtsmärkte im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung.

Ein Höhepunkt in Schwetzingen war am ersten Wochenende die vorgezogene Teilnahme der Partnerstädte. Viele Besucher freuten sich außerdem darüber, nach Corona endlich wieder ohne Auflagen weihnachtlich bummeln gehen zu können. In Oftersheim hatte der Heimat- und Kulturkreis unterdessen zum 37. Kunsthandwerklichen Markt eingeladen. Vor allem das Kinderprogramm in der Stadthalle fand beim Hockenheimer Advent großen Anklang. Livemusik rundete die Atmosphäre ab und auch in Altlußheim strömten zahlreiche Besucher auf den Marktplatz, um ausgiebig zu feiern. In Ketsch waren die kleine Bühne und der Nikolaus Anziehungspunkte der Kinder mit ihrem Anhang. beju/mgw/mab/hef