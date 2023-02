Weitgehend friedliche Fasnacht

Region. Gute Nachrichten: Die Fasnachtsveranstaltungen in der Region verliefen weitgehend friedlich. Die Polizei Mannheim zog für ihr Einsatzgebiet eine zufriedene Bilanz. Während der Umzug in Schwetzingen ohne nennenswerte Vorfälle blieb, kam es in Ketsch bei der anschließenden „After-Train-Party“ zu zwei gefährlichen Körperverletzungsdelikten.

Beim 62. Hockenheimer Fastnachtszug kam es im Verlauf des Nachmittags beziehungsweise des frühen Abends aufgrund des fortgeschrittenen Alkoholisierungsgrades einzelner Umzugsbesucher zu Ordnungsstörungen beziehungsweise sich anbahnenden Auseinandersetzungen, denen durch frühzeitiges polizeiliches Einschreiten begegnet wurde.

Der Rosenmontagsumzug in Altlußheim verlief analog zu den Umzügen in der Umgebung friedlich und mit ausgelassener Stimmung. Es kam lediglich zu einer Beleidigung und Widerstandshandlung zum Nachteil Polizeibeamter nach einem nicht befolgten Platzverweis und einem Körperverletzungsdelikt.

In Heidelberg verzeichnete die Polizei sechs Körperverletzungsdelikte, zwei Widerstandshandlungen beziehungsweise tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte sowie zwei Sachbeschädigungen, die zur Anzeige gebracht wurden, und mehrere Platzverweise. Auch in Mannheim schlägt eine versuchte gefährliche Körperverletzung zu Buche. pol