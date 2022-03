Wie Ketsch über Putins Krieg denkt

Ketsch. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon mehr als drei Wochen an, das Leid der Menschen und die Zerstörung lösen Entsetzen aus. Wir haben uns in der Enderlegemeinde umgehört, wie das Kriegstreiben, das Russlands Präsident Wladimir Putin zu verantworten hat, gesehen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich rechne mit einem längeren Stellungskampf, der nicht mit der kompletten Integration der Ukraine in Russland enden wird“, sagt beispielsweise Heino Völker, der für die Freien Wähler dem Gemeinderat angehört. Wir wollten aber auch wissen, ob die Angst besteht, dass es zum Einsatz von Atomwaffen kommen könnte oder ob der Westen eine Mitschuld am Krieg hat. mab

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2