Wilhelmi baut im Talhaus

Hockenheim. Die Pläne der Großbäckerei Wilhelmi, an der nördlichen Stadteinfahrt Hockenheims eine Verkaufsstelle mit Drive-in und Hotel zu errichten, gehen in diesem Jahr in die Umsetzung. Ende 2021 ist der Bauantrag eingereicht worden, teilte Christian Hildenbrand, Geschäftsführer der Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH mit. Konkretere Zeitpläne werde Heberger in den nächsten Wochen mit der Familie Wilhelmi besprechen. Der Hockenheimer Gemeinderat hatte in seiner Dezembersitzung der Änderung des Durchführungsvertrags im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Talhaus/Waldgewann“ zugestimmt.

Die Planung war umfassend überarbeitet worden, unter anderem wurden die Zimmer teilweise vergrößert, sodass nun sechs Doppelzimmer pro Etage eingerichtet werden können, wurde in der Gemeinderatssitzung bekannt. Der Gasthof „Talhaus“, 1894 als Waldrestaurant „Jägerlust“ erstmals geöffnet, ist seit acht Jahren geschlossen. müm