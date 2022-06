Winzlinge in großer Gefahr

Schwetzingen. Sie sind winzig und aufgrund ihrer Farbe nur schwer auf Wegen auszumachen – genau das wird auch zum Problem für viele Baby-Erdkröten. Sie werden versehentlich von Fußgängern zertreten. Genau das passiert im Schlossgarten Schwetzingen. Darauf aufmerksam macht Leserin Christine Frei, die sich nicht nur an die Schlossverwaltung wandte, sondern auch an diese Redaktion. Sie wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für die Amphibien und deutlichere Hinweisschilder im kurfürstlichen Park. Auch in den sozialen Netzwerken wird auf das Schicksal der kleinen Erdkröten aufmerksam gemacht. vw

