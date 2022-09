World Café mit Muhterem Aras

Schwetzingen. Seit einigen Jahren findet in Schwetzingen im Wechsel mit dem Interkulturellen Fest im Schlossgarten die Interkulturelle Woche statt, die vom 24. September bis zum 3. Oktober Ausstellungen, Kindertheater, Lesungen, Workshops, Friedensgebete, Stadtführungen, Aktionstage und vieles mehr bietet. Auch in diesem Jahr sind um die 30 Programmpunkte geplant.

Einer davon wird ein World Café (Welt Café) sein, bei dem Bürgerinnen und Bürger jedes Alters als Impulsgeber gefragt sind zum Thema „Interkulturelles Schwetzingen!? Zusammenhalt und Vielfalt in unserer Stadt“. Hierfür kommt am Mittwoch, 28. September, um 19 Uhr sogar Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras ins Lutherhaus auf die Kleinen Planken.

Nach einem Impulsvortrag mischt sie sich unter die Teilnehmenden – sprich: Sie wird Station an den verschiedenen Thementischen machen und dort mit Bürgern ins Gespräch kommen. An den Tischen sollen Fragen erörtert werden wie: Welche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben wir im Bereich des interkulturellen Zusammenlebens und im Umgang mit Vielfalt in unserer Stadt? Und was wünschen wir uns für die Zukunft? kaba