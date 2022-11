Zucchero kommt nach Schwetzingen - Tickets ab 13 Uhr im Kundenforum

Zucchero gastiert am 2. August 2023 im Schlossgarten. © Robert Ascroft

Schwetzingen. Provinztour und die Schwetzinger Zeitung haben exklusive Neuigkeiten: Zucchero kommt zu Musik im Park 2023 in den Schlossgarten Schwetzingen! Italiens Blues-Rock-Export Nummer eins gastiert am Mittwoch, 2. August, um 20 Uhr in der kurfürstlichen Sommerresidenz. Der Kartenvorverkauf startet an diesem Freitag, 18. November, ab 12 Uhr. Im SZ-Kundenforum sind ab 13 Uhr Tickets verfügbar.

Tickets für die bestuhlte Veranstaltung gibt es in sechs Preiskategorien zu erwerben – und natürlich auch im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen. Hier läuft auch bereits der Vorverkauf für Porcupine Tree sowie Alvaro Soler, die innerhalb der beliebten Open-Air-Reihe am 5. beziehungsweise 6. August in Schwetzingen gastieren. Wenn das mal nicht wohlklingende Präsente unterm Christbaum sind . . .