Zucchero singt bei Musik im Park

Schwetzingen. Provinztour und die Schwetzinger Zeitung haben exklusive Neuigkeiten: Zucchero kommt zu Musik im Park 2023 in den Schlossgarten Schwetzingen! Italiens Blues-Rock-Export Nummer eins gastiert am Mittwoch, 2. August, um 20 Uhr in der kurfürstlichen Sommerresidenz. Der Kartenvorverkauf startet an diesem Freitag, 18. November. Tickets für die bestuhlte Veranstaltung gibt es in sechs Preiskategorien zu erwerben – und natürlich auch im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen. Hier läuft auch bereits der Vorverkauf für Porcupine Tree sowie Alvaro Soler, die innerhalb der beliebten Open-Air-Reihe am 5. beziehungsweise 6. August in Schwetzingen gastieren. Wenn das mal nicht wohlklingende Präsente unterm Christbaum sind . . . kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Biografie Wer war eigentlich dieser Pigage? Mehr erfahren Schlosstheater Schloss Schwetzingen: Rokokotheater wird umbenannt – aus diesen Gründen Mehr erfahren