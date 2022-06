Zwiespältige Gefühle

Ketsch. „Wir hatten eine super Gemeinschaft“, sagt der scheidende Ketscher Bürgermeister Jürgen Kappenstein im ausführlichen Interview mit dieser Zeitung, ehe seine Amtszeit am 30. Juni nach insgesamt 16 Jahren enden wird. Kappenstein macht aber auch aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: „Es wird gebremst an allen Ecken und Enden. Ketsch hat das Miteinander verloren.“ Der gebürtige Pforzheimer zieht ein zwiespältiges Fazit und empfiehlt seinem Nachfolger Timo Wangler, dass dieser „die mehrheitliche Unterstützung“ bekommt. Als Aufsichtsratsvorsitzender einer Bank will Kappenstein unterdessen weitermachen. jog

