Karriere, Wissenswertes und Kurioses: Ein Blick auf die letzten US-Präsidenten

Das Amt des US-Präsidenten ist einer der wichtigsten politischen Posten der Welt. Über die Jahre machten sich in dieser Tätigkeit Politiker der Republikaner und Demokraten einen Namen. Aber welche Karrieren hatten sie eigentlich vorher? Und welche spannenden und kuriosen Fakten gibt es sonst über die letzten US-Präsidenten zu wissen? Wir werfen einen Blick auf George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden.

George W. Bush

George W. Bush ist der älteste Sohn von George H.W. Bush, der von 1989 bis 1993 US-Präsident war. Er wurde im Jahr 1946 in Connecticut geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend an verschiedenen Orten in Texas.

Karriere

Die Karriere von Bush umfasst viele Stationen in verschiedenen Bereichen. Unter anderem zählen dazu:

ein eigenes Unternehmen im Öl-Geschäft,

eine Zeit als Pilot beim Militär

sowie eine Phase als Gouverneur von Texas.

In den 60er-Jahren erwarb er einen Bachelor in Geschichte an der Yale University, daraufhin durchlief eine Ausbildung zum Piloten bei der Luftwaffe. In den 70er-Jahren wiederum besucht er die Harvard Business School und Schloss sein dortiges Studium mit einem Master of Business Administration ab.

Bush hat also gleich zwei international berühmte und anerkannte Universitäten besucht. Mitte der 70er-Jahre gründete Bush ein eigenes Öl- und Gasunternehmen in Texas und ist bis 1986 mit diesem Geschäft selbstständig.

Parallel zu seinen geschäftlichen Tätigkeiten unterstützte er immer wieder Wahlkämpfe der Republikaner, unter anderem den seines Vaters im Jahr 1988. In den 90er-Jahren wurde Bush schließlich zwei Mal zum Gouverneur von Texas gewählt, bevor er den Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2000 bestritt und gewann.

Wissenswertes und Kurioses

Neben seiner Tätigkeit im Öl-Geschäft erwarb Bush Ende der 80er-Jahre gemeinschaftlich mit einigen anderen Personen das Baseball-Team „Texas Rangers“. Hier war er eine Zeit lang als Manager aktiv, bis er seine Anteile 1998 mit einem Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe verkaufte.

Im Jahr 2008 bewarf ihn ein irakischer Journalist in Bagdad mit seinen Schuhen. Das Video ging damals um die Welt. Ebenfalls als kurios ist ein Vorfall aus dem Jahr 2002 in Erinnerung geblieben, als der damals amtierende Präsident sich beim Anschauen eines Footballs-Spiels an einer Brezel verschluckte und kurzzeitig bewusstlos war.

Barack Obama

Barack Obama wurde 1961 auf Hawaii geboren. Sein Vater ist Kenianer, seine Mutter eine weiße US-Amerikanerin. Im Jahr 2008 wurde er zum ersten schwarzen Präsidenten der US-Geschichte gewählt.

Karriere

Von 1979 bis 1983 studierte Obama in New York und Los Angeles und erwarb einen Bachelor in den Fächern Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen. Danach war er Sozialarbeiter in Chicago und kümmerte sich um Menschen in benachteiligten Vierteln.

Ende der 80er-Jahre folgte ein Jura-Studium an der Harvard Law School. Obama übte den Job des Juristen von 1993 bis 2004 in einer Kanzlei in Chicago aus. Sein soziales Engagement setzte er ab Beginn der 90er-Jahre in verschiedenen Organisationen bis in die 2000er-Jahre hinein fort.

Parallel dazu baute Obama Schritt für Schritt eine politische Karriere auf. Bereits im Wahlkampf von Bill Clinton im Jahr 1992 beteiligt er sich. Von 1996 bis 2004 war er Mitglied des Senates Illinois, ab 2004 dann im US-Senat. In Letzterem war er zu dieser Zeit der einzige Afroamerikaner.

Wissenswertes und Kurioses

Bereits im Jahr 1990 schaffte Barack Obama etwas damals Neues: Er war als erster Afroamerikaner der Chefredakteur der Zeitschrift „Harvard Law Review“. Damals war noch nicht absehbar, dass er auch der erste schwarze US-Präsident werden würde.

In jedem Fall hat Obama viel Humor, den er gerne in der Öffentlichkeit zur Schau stellt. So waren in seiner Präsidentenzeit im Oval Office immer wieder Familien mit Kindern zu Gast, deren Spieltrieb er nicht bremste. Im Jahr 2012 wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem der Präsident an Halloween im Weißen Haus einem Jungen im Spiderman-Kostüm gegenüberstand.

Donald Trump

Donald Trump wurde im Jahr 1946 in New York geboren. Mehrere Jahrzehnte war er geschäftlich in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Zwischen den Jahren 2017 und 2021 war er US-Präsident und aus den verschiedensten Gründen in dieser Rolle sehr umstritten.

Karriere

Trump besuchte in seiner Jugendzeit eine Militärakademie und studierte später Wirtschaftswissenschaften. Hiernach machte er sich in der Immobilienbranche einen Namen und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Fred, dessen Verbindungen er nutzte, um seine Karriere in diesem Bereich voranzutreiben. Eines seiner bekanntesten Projekte war der Trump Tower, der im Jahr 1983 fertiggestellt wurde.

Aber auch in anderen Geschäftsbereichen war er aktiv. So stieg er zum Beispiel in die Spielbankenbranche ein, allerdings mit einem negativen Ausgang. Zu seinen Casino-Projekten, die pleitegingen, gehörten unter anderem das Trump Taj Mahal sowie die Trump Plaza Spielbank.

Zudem verfolgte er eine TV-Karriere. Die Reality-Show „The Apprentice“ wurde von 2004 bis 2015 im Trump Tower produziert und gleichzeitig vom späteren US-Präsidenten moderiert. Unter anderem hierdurch schuf er sich einen Ruf als Entertainment-Persönlichkeit.

Mitte 2015 gab er seine Präsidentschaftskandidatur bekannt. Bereits im Wahlkampf fiel er durch extreme Positionen auf. Ende des Jahres 2016 wurde er schließlich zum 45. US-Präsidenten gewählt.

Wissenswertes und Kurioses

In seiner Jugend interessierte sich Donald Trump für Baseball und praktizierte diesen Sport aktiv. Das Interesse scheint nach wie vor zu bestehen: Im Jahr 2019 besuchte er als erster Präsident seit etwas weniger als zwei Jahrzehnten ein Baseballspiel der World Series, wurde allerdings ausgebuht. In früheren Jahren hat Trump mehrere kleine Rollen in Filmen und Serien übernommen. Dazu zählen:

„Ein Chef zum Verlieben“,

„Die Nanny“

sowie „Der Prinz von Bel-Air“.

Oftmals spielte er dabei sich selbst. Die Liste der Kuriositäten, die Trump in seiner Zeit als Präsident lieferte, ist lang. Viele davon fanden auf dem diplomatischen Parkett statt. Beim Nato-Gipfel 2017 zum Beispiel schob er sich durch eine kleine Drängelei vor den montenegrinischen Präsidenten Dusko Markovic, was ihm im Netz viel Spott einbrachte.

Zudem war er dafür bekannt, dass sein Händeschütteln beim Treffen mit anderen Staatschefs oftmals zu einer Art Machtdemonstration ausartete – anders als bei einem Zusammenkommen mit Angela Merkel im Jahr 2017, der er trotz Aufforderungen gar nicht die Hand gab.

Aber auch die Frisur des Präsidenten brachte ihm eher negative Kritik ein. Diese erreichte kurz vor der Präsidentschaftswahl 2020 ihren Höhepunkt, als an die Öffentlichkeit kam, dass der Trump mehrere zehntausend Dollar für Friseure ausgegeben und dieses Geld dann von der Steuer abgesetzt hat.

Joe Biden

Seit dem Jahr 2021 ist Joe Biden US-Präsident. Geboren wurde er im Jahr 1942 in Pennsylvania, spätere Jahre seiner Kindheit verbrachte Biden dann in Delaware.

Kariere

Biden studierte in den 60er-Jahren Jura und erwarb 1968 einen Abschluss in diesem Fach. Eine Zeit lang arbeitete er als Jurist, später lehrte er sogar Verfassungsrecht an einer Universität in Delaware.

Bidens politische Karriere begann bereits früh. Ab einem Alter von 30 Jahren war er Mitglied im US-Senat. Dieses Amt hatte er zwischen 1973 und 2009 inne, also 36 Jahre lang – eine beeindruckende Dauer.

Bereits 1988 und 2008 trat Biden für das Amt des US-Präsidenten an, schied aber beide Male schon während der Vorwahlen zur Kandidatur bei den Demokraten aus (in den 80er-Jahren aufgrund von Plagiatsvorwürfen bezüglich einer Rede).

Barack Obama machte ihn im Rahmen letzterer Wahl allerdings zum Kandidaten für den Vizepräsidentenposten, den er dann für die gesamten zwei Amtszeiten Obamas ausübte. Im Jahr 2020 wurde er schließlich Präsidentschaftskandidat der Demokraten und löste Donald Trump im Frühjahr 2021 nach nur einer Amtszeit ab.

Wissenswertes und Kurioses

In den letzten Jahren lieferte Biden der Öffentlichkeit immer wieder kuriose Momente. So zum Beispiel im Jahr 2019, als er seiner Frau während eines gemeinsamen Auftritts in den Finger biss, nachdem diese mehrmals mit der Hand vor seinem Gesicht gestikulierte.

Das Foto von diesem Moment erfreute sich im Netz großer Aufmerksamkeit. Gleiches gilt für ein Bild des Ehepaars Biden gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter und seiner Frau, welches im Jahr 2021 bei einem Zusammentreffen geschossen und daraufhin veröffentlicht wurde. Vor allem aufgrund der Größenunterschiede der beiden Paare, die womöglich auf ein Objektiv zurückzuführend sind, ging das Foto viral.

Im Rahmen der Corona-Pandemie hat Biden das morgendliche Radfahren auf einem Peloton-Bike für die entdeckt, was der Marke große Aufmerksamkeit brachte. Das kuriose: Bei seinem Einzug im Weißen Haus wurde dies zum Problem, da die Sicherheitsabteilungen Sorge hatten, dass das Sportgerät gehackt und auf diese Weise persönliche Daten des Präsidenten ausspioniert oder Aussagen abgehört werden könnten.