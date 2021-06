Hallo Kinder! Das war vielleicht ein schöner Anblick, als der Hockenheimer Wasserturm am Dienstagabend in Rot leuchtete – ganz lang saßen Harry Hase und ich auf der Wiese davor und waren begeistert. Doch dann fragte er mich aus dem Nichts: „Du Fred, warum ist der Wasserturm eigentlich rot?“ Wir mussten beide lachen – denn wir waren so begeistert und kannten den Hintergrund gar nicht. Dann habe ich mich informiert und Harry Hase erklärt, warum das so ist. Die „Night of Light“ ist eine deutschlandweite Aktion der Veranstaltungsbranche. Hintergrund ist die Wirtschaftskrise, die wegen der Corona-Pandemie aufgetreten ist. Vor allem Künstler und Kulturschaffende sind betroffen, denn Veranstaltungen können seit dem Ausbruch des Coronavirus kaum oder gar nicht stattfinden – Arbeitsplätze sind dadurch in Gefahr. Aber warum Rot? Diese Farbe steht für die Leidenschaft in den Berufen der Branche und ist eine Signalfarbe, die den Appell an die Öffentlichkeit und die Politik noch deutlicher macht – es ist Alarmstufe Rot! Schon im vergangenen Jahr leuchteten viele Gebäude in Deutschland rot. Harry Hase und ich finden diese Aktion gut, denn wir meinen, Veranstaltungen wie Konzerte und Shows gehören zum Leben einfach dazu.

