Alles so schön bunt hier

Hallo Kinder! Ach ich liebe den Herbst. Es gibt einfach überall so viel Tolles zu entdecken und sehen. Überall sind so viele bunte Blätter und Kastanien. Sammelt ihr auch so gerne Kastanien wie meine Schwester Frieda Fuchs und ich – etwa in der Bahnhofsstraße? Außerdem lieben wir es, auf den Wiesen und Feldern einen langen Spaziergang zu machen und dabei Drachen steigen zu lassen und andere Tiere zu beobachten. Zur Herbstzeit kann man nämlich ganz viele von ihnen sehen. Ich schaue mir total gerne Rehe und Wildschweine an. Meine Schwester mag lieber die Igel, denn die suchen sich jetzt einen Schlafplatz, um ihren Winterschlaf zu halten. Igel essen deshalb zurzeit ganz viel, um dann den kompletten Winter zu verschlafen. Auch kann man zur Herbstzeit ganz viel frisches und leckeres Obst essen. Zum Beispiel Äpfel und Birnen und mit denen kann man dann einen Kuchen backen . . . lecker. Meine Mama macht mir dann immer eine warme Schokolade dazu. Manchmal liest sie mir und meiner Schwester dann noch eine Geschichte vor und wir kuscheln uns in ganz weiche Decken. Meine Mama kann nämlich total gut vorlesen. Aber am allerliebsten bin ich aber einfach immer draußen und dabei habe ich auch schon ganz oft welche von euch gesehen.

