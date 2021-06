Aus Saft oder Früchten

Hallo Kinder! Wenn es nicht gerade regnet, ist es momentan draußen ziemlich heiß. Und was gibt es bei strahlendem Sonnenschein besseres als ein kühles Eis? Ich möchte euch deshalb heute verraten, wie ihr zu Hause ganz einfach euer eigenes Eis machen könnt. Dafür braucht ihr gar nicht viel: einen leeren Joghurtbecher, einen Holzstiel und Fruchtsaft eurer Wahl. Achtet darauf, dass der Joghurtbecher nicht zu groß ist. Den Becher müsst ihr gut auswaschen. Anschließend füllt ihr den Saft in den Becher – fragt am besten einen Erwachsenen, ob er euch dabei hilft. Jetzt platziert ihr den Holzstiel im Becher. Daran könnt ihr das Eis später festhalten. Alternativ könnt ihr auch einen Plastiklöffel nehmen. Zum Schluss muss der Becher nur noch ins Gefrierfach. Schon nach etwa zwei Stunden ist der Saft dann gefroren, ihr könnt das Eis aus dem Becher lösen und habt eine tolle Abkühlung! Auch pürierte Früchte eignen sich übrigens perfekt für ein selbst gemachtes Eis. Einfach etwa 100 Gramm Früchte mit etwas Wasser oder Saft mixen und ebenfalls in einem leeren Becher gefrieren lassen. Dieses Eis schmeckt sogar ganz ohne extra Zucker.

AdUnit urban-intext1