Bunte Blätterpracht

Hallo Kinder! Angeblich bekommen wir einen Goldenen Oktober – das habe ich Leute beim Spazierengehen sagen hören. Aber was meint man eigentlich damit, hab ich mich gefragt und mal bisschen nachgeforscht. Vom Goldenen Oktober spricht man, wenn im zweiten Monatsdrittel, also so ab dem 10. etwa bis zum 20., schönes Wetter ist. Dann scheint die Sonne auf die bunt gefärbten Blätter und sorgt für eine besondere Pracht – ein „goldenes“ Licht wird erzeugt. Für einen solchen Oktober braucht es eine lange anhaltende Phase von schönem Wetter. Die Meteorologen, also die das Wetter vorhersagen, sprechen von einem stabilen Hoch über Mitteleuropa. Der Sonnenschein ist dann mit rund zehn Stunden am Tag immer noch sehr hoch. Nun haben aktuell die Wetterexperten gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass wir einen Goldenen Oktober bekommen. Am Wochenende soll die Sonne scheinen und das soll dann länger so bleiben.

