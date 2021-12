Da gibt’s so viel zu sehen

Lieber Kinder! Das war ja ein tolles Erlebnis, dieser Stationengottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde in Schwetzingen! Auch unsere Familie hatte hierfür ein Zeitfenster gebucht und ist dann sozusagen durch die Weihnachtsgeschichte gegangen. Ich fand es klasse, mit welch tollen Kulissen und Kostümen an den einzelnen Stationen gearbeitet wurde. Die Zeit hat da fast gar nicht gereicht, um beim Zuhören auch noch all das, was da so rumstand und rumhang mit den Augen zu erfassen. Allein die Werkstatt, in der Josef auf den Engel trifft, hat mich total fasziniert: große Wagenräder aus Holz, ein Baumstamm mit einer Säge darin, Nägel auf dem Tisch, überall Holz und Werkzeuge – hach, am liebsten hätte ich dort angefangen, etwas zu basteln wie sonst immer in der Werkstatt meines Opas. Lustig fand ich auch die Plüschschafherde bei den Hirten. Meine Schwester hätte am liebsten eines der Kuscheltiere „entführt“. Also mir hat diese Form des Krippenspiels richtig gut gefallen – zumal wir damit gleich unseren kleinen Weihnachtsspaziergang verbinden konnten.

