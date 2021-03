  Das Göttliche wird verhüllt

Hallo Kinder! Wart ihr schon mal in der Kirche? Gerade befinden sich die Christen in der Fastenzeit. So werden die 40 Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern genannt. Dieses Fest ist besonders den Katholiken wichtig. Sie bereiten sich mit unterschiedlichen Ritualen darauf vor. Unter anderem wird deshalb das Kreuz in der Kirche mit einem Fastentuch verhüllt. Durch diese Tradition wird dem Osterfest ein noch stärkerer Glanz verliehen. Vor der Osternacht wird das Fastentuch wieder abgenommen – dann steht Jesus wieder unverhüllt in seiner Göttlichkeit vor den Menschen. Der Ursprung des Fastentuchs findet sich vermutlich im jüdischen Tempelvorhang, der im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Kreuzestod Jesu mehrfach erwähnt wird. Die frühesten Erwähnungen vom Brauch, ein Fastentuch vor dem Altar aufzuhängen, finden sich bereits im 9. Jahrhundert. Üblicherweise ist das Fastentuch einfach schlicht weiß, bestickt oder mit biblischen Motiven versehen. Die Darstellungen reichen von der Heilsgeschichte – von der Schöpfung bis zum Weltende – über Tier- und Pflanzenabbildungen bis hin zu außergewöhnlichen Motiven. Das Fastentuch wird in der Regel am Aschermittwoch im Chorraum der Kirche aufgehangen und erst am Karsamstag wieder entfernt. Da steigt doch gleich die Vorfreude auf Ostern!