Das Raubtier – ein Jäger

Hallo Kinder! Wusstet ihr, dass ich zur Art der Raubtiere gehöre? Das sind Säugetiere, die in Hundeartige und Katzenartige unterteilt werden. Ich, also der Fuchs, gehört zu den Hundeartigen, genauso wie Wolf, Bär oder Dachs. Katzen wie die Wildkatze und der Löwe sowie auch der Luchs sind Katzenartige. Wir Raubtiere leben in Gruppen oder als Einzelgänger, an Land oder im Wasser, sind groß, schwer und langsam oder klein, leicht und schnell. Wir sind eine sehr vielfältige Art der Tiere, findet ihr nicht auch? Ich verrate euch auch noch etwas Spannendes über mich. Wir Füchse orientieren uns am Magnetfeld der Erde, um Entfernung und Richtung unserer Beute genau zu bestimmen. Aber wisst ihr eigentlich, warum ein Raubtier so heißt? Allgemein ist es ein Wesen, das andere fängt und frisst, also eine Art Räuber. Denn die meisten Raubtiere sind Fleischfresser. Deshalb haben sie Zähne und Krallen, um andere Tiere zu fangen, festzuhalten und sie zu fressen. Es gibt aber auch Ausnahmen: Ich zum Beispiel bin ein Allesfresser. Ich verspeise auch gerne Beeren oder Früchte. Und es gibt bei unserer Art sogar Tiere die ausschließlich Pflanzenfresser sind, zum Beispiel der Große Panda. Den kennt ihr bestimmt auch. Trotzdem sind Raubtiere vorrangig Fleischfresser. Übrigens: Das größte Raubtier der Welt ist der Pottwal. Er kann 20 Meter lang und 50 Tonnen schwer werden. Das größte Tier der Welt ist wiederum der Blauwal. Er kann eine Länge von 33 Metern und ein Gewicht von 200 Tonnen erreichen.

