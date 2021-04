Das Reden ist ganz wichtig

Hallo Kinder! Heute dürft ihr einmal richtig laut losschreien, auch wenn Mama meint, ihr sollt nicht so laut sein. Sagt ihr einfach, dass heute der internationale Aktionstag zu Ehren der Stimme ist! Also: hipp, hipp, hurra! Wie es der Name bereits andeutet, handelt es sich dabei um einen weltweiten Aktionstag, der seit 1999 immer am 16. April die Fähigkeit der Stimme feiern soll. Immerhin ist eure menschlichen Stimme ein ganz arg vielfältiges Organ, das tagtäglich wichtige Aufgaben übernimmt. Überlegt mal, was ihr alles mit der Stimme macht: Ihr redet mit ihr, singt mit ihr, drückt durch die Art, wie ihr redet, eure Gefühlslage aus. Die Stimme stellt damit ein wesentliches Element euerer menschlicher Ausdrucksfähigkeit dar. Wenn ihr einmal heiser seid und nicht mehr reden könnte, werdet ihr ganz schnell feststellen, wie wichtig die Stimme im Miteinander der Menschen ist. Wollt ihr das einmal in Zahlen sehen? Neben dem Sprechen im privaten Bereich, fallen rund 30 Prozent aller beruflichen Tätigkeiten in den Bereich der sogenannten Sprechberufe. Darüber hinaus fordern 60 Prozent aller Jobbeschreibungen die Notwendigkeit sogenannter kommunikativer Fähigkeiten, also die Möglichkeit, sich mit der Stimme gut auszudrücken. Und so weiß im Grunde eigentlich jeder, wovon heute die Rede ist. Also: Hipp, hipp, hurra!

