Der Bügel und der Plopp

Hallo Kinder! Ich habe vor kurzer Zeit herausgefunden, dass es ganz viele verschiedene Arten von Flaschenverschlüssen gibt. Mein Liebling ist ein Verschluss mit einem Bügel und einem Zapfen daran, denn er macht ein ganz berühmtes Plopp-Geräusch. Beim erstmaligen Öffnen klingt dieser Plopp am allerbesten. Die Rede ist vom Bügelverschluss. Dieser ziert und verschließt meist Glasflaschen. Praktischweise kann man den Bügel auch mit einer Hand öffnen, wieder verschließen und benötigt auch keinen Flaschenöffner. Meistens findet man den Verschluss auf Flaschen, in denen kohlensäurehaltige Getränke sind. Warum verwendet man ihn gerade bei solchen Getränken? Weil man auch Getränke mit Kohlensäure wieder praktisch schließen und transportieren wollte. Ohne diesen Verschluss würden die Flaschen einfach wieder aufgehen. Mittlerweile sind diese Flaschenarten wieder auf dem Vormarsch. Meine Lieblingslimonade ist zum Beispiel in einer solchen Flasche.

