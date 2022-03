Der Kuckuck uns seine Tricks

Hallo Kinder! Als ich am Dienstag bei Sonnenschein durch den Wald schlenderte, habe ich ihn gehört: kuckuck – kuckuck – kuckuck! 22 Mal hat er gerufen, der Kuckuck. Wisst ihr eigentlich, dass dieser Vogel seine Eier ganz frech in ein anderes Nest legt? Er ist ein sogenannter Brutparasit. Damit das Kuckucksweibchen diesen Plan ohne Probleme in die Tat umsetzen kann, greift es noch tiefer in die Trickkiste. Sobald es ein potenzielles Wirtsnest, in dem sich ein frisches Gelege befindet, ausgemacht hat, beobachtet es genau die Umgebung und wartet auf einen geeigneten Augenblick. Wenn der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, fliegt das Kuckucksweibchen zum Nest und legt dann innerhalb von Sekunden ihr Ei. Dieses kann der Kuckuck in der Färbung der Schale so verändern, dass es im Aussehen in etwa den Eiern der Wirtsvögel entspricht. Um die rechtmäßigen Bewohner des Nestes fernzuhalten, ahmt das Kuckucksweibchen dabei den glucksenden Ruf eines Sperbers nach. Der Sperber ist der natürliche Feind der meisten Wirtsvogelarten und ähnelt dem Kuckuck auch im Aussehen. Durch diese geschickte Täuschung kann sich der Kuckuck der Verantwortung für seinen Nachwuchs entziehen und ganz auf sich selbst fokussiert bleiben.

