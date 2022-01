Der Sand der Nacht

Hallo, Kinder! Letzte Nacht hab ich vielleicht gut geschlafen, das war mal wieder so richtig nötig. Und nach dem Aufstehen muss ich mich immer erst mal strecken und mir mit den Pfoten meine Augen reiben, um auch richtig wach zu werden. Und ganz oft pikst mich dabei irgendetwas Kleines. Was ich dann am Rand von meinem Auge finde, fühlt sich an wie ein Sandkorn. Das nennen viele Leute „Schlaf in den Augen haben“. Ich finde, das klingt total lustig, so als wollte der Schlaf einfach noch ein bisschen bei uns bleiben am Morgen. Manche glauben ja, dass der Sandmann diese kleine Körnchen in unsere Augen tut, aber ich wollte es genauer wissen, da gibt es doch bestimmt eine tollere Erklärung. Also hab ich meine Mama gefragt und die wusste es auch: Der „Sand“ kommt aus den Augen selbst. Denn die dürfen ja tagsüber, wenn wir sie geöffnet haben und viel benutzen, nicht austrocknen. Und deshalb blinzeln wir. Dabei verteilen unsere Augenlider Tränenflüssigkeit auf dem Auge, fast wie die Scheibenwischer am Auto, nur in klein. Nachts, wenn wir schlafen, blinzeln wir nicht, sondern unsere Augen sind zu. Aber die Tränenflüssigkeit gibt es trotzdem, denn der Körper stellt sie immer noch her. Weil die Flüssigkeit aber nicht verteilt wird, sammelt sie sich am Rand der Augen und trocknet – oft zusammen mit Staubkörnern oder Hautzellen. Und dann müssen wir uns morgens den Schlaf aus den Augen reiben. Ich finde ja, das ist eine viel coolere Erklärung, als dass jemand kommt und uns Sand in die Augen streut – oder wie seht ihr das?

