Deshalb haben Stürme Namen

Hallo Kinder! Bei diesem windigen Wetter bleibe ich am liebsten in meinem gemütlichen Fuchsbau. Während Sturmtief „Antonia“ über uns wütete, hat es da ordentlich geklappert. Wusstet ihr, dass Stürme immer Namen haben? Wenn mehrere Stürme gleichzeitig toben, können die Wetterexperten – die sogenannten Meteorologen – leicht durcheinanderkommen. Schon im Zweiten Weltkrieg hat der Wetterdienst in den USA deswegen angefangen, den Wirbelstürmen Vornamen zu geben. Seitdem können Wetterforscher die Stürme viel schneller zuordnen – und jeder weiß gleich, welcher Sturm gerade gemeint ist. Bei uns in Deutschland bekommen Hoch- und Tiefdruckgebiete seit 1954 Namen. Diese Gebiete hängen mit Luftmasse und -druck zusammen. Zunächst erhielten Tiefdruckgebiete immer Frauen- und Hochdruckgebiete immer Männernamen. Weil Tiefdruckgebiete meistens aber für schlechtes Wetter verantwortlich sind, haben sich die Frauen dagegen aufgelehnt. Seit 24 Jahren wechseln deshalb die Namen jedes Jahr.

