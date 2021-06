Die Sonne als Kompass

Hallo Kinder! Bestimmt habt ihr schon einmal etwas über Brieftauben gehört. Lange Zeit haben diese besonderen Vögel Botschaften überbracht und dabei oft viele Kilometer zurückgelegt. Das Besondere: Sie finden immer wieder zurück nach Hause. Auch heute noch gibt es Vereine und Züchter, die sich auf die Haltung von Brieftauben spezialisiert haben. Die meisten Vögel erkennt man übrigens an einem Ring um den Fuß. Darauf steht dann, wo das Tier zu Hause ist, falls es doch einmal verloren gehen sollte. Aber wie schaffen die Vögel es eigentlich, immer den Weg nach Hause zu finden? Ich habe mich schlau gemacht und erkläre es euch. Die Brieftauben haben zwei Tricks auf Lager, die ihnen helfen. Zum einen orientieren sie sich an der Sonne. Die Tiere nutzen sie wie eine Art Kompass. Außerdem hilft ihnen das sogenannte Magnetfeld der Erde. Eigentlich ist unsere Erde nämlich ein großer Magnet. Die Vögel haben eine Art Sensor in ihrem Körper und wissen so genau, wo auf dem Magnetfeld sie sich gerade befinden. Zusätzlich könnte es sein, dass sie Landschaften sogar am Geruch erkennen. Diese Tiere sind ganz schön schlau oder?

