Die Tierchen schützen

Hallo Kinder! Ihr kennt ihn bestimmt, den Haussperling. Er hüpft durch die Gärten und ist im Sommer gerne bei Cafés anzutreffen, denn vielleicht fällt ja mal ein Kuchenkrümel vom Teller. Aber möglicherweise kennt ihr ihn nur unter dem Namen Spatz. Denn das ist im Volksmund die Bezeichnung für den kleinen Vogel, der rund 14 bis 16 Zentimer groß wird. Wisst ihr, an was ich denken muss, wenn ich einen Spatz sehe? An den typischen Gesang – das „Tschilpen“. Nur bei Erregung schlägt das Tschilpen auch mal in Gezeter um. Besonders auffällig ist der kräftige Schnabel an dem kleinen Tier. Die Männchen sind deutlich auffälliger gezeichnet als die Weibchen. Denn sie haben eine schwarze Kehle, einen aschgrauen Scheitel und kastanienbraune Streifen am Kopf. Auch der Rücken ist meist bräunlicher als bei den Weibchen. Ich sitze gerne mit meiner Familie zusammen und da fühle ich mich mit dem Spatz verbunden. Er ist nämlich sehr gesellig und brütet gerne in Gemeinschaft. Meist baut er sein Nest in Nischen oder Höhlen oder an Gebäuden – zum Beispiel unter den Dachziegeln. Ihr könnte aber auch einen Nistkasten in den Garten stellen, manchmal nehmen die Haussperlinge diese an und brüten darin. Leider geht der Bestand an Spatzen langsam zurück. Das liegt unter anderem daran, dass Nistmöglichkeiten in Nischen und unter Dächern fehlen, aber auch der Nahrungsmangel und artenarme Gärten. Durch Versiegelung fehlen den kleinen Vögeln Stellen für Staubbäder. Vielleicht könnt ihr bei euch zu Hause für die Spatzen ein kleines Paradies schaffen, damit sie nicht in naher Zukunft aussterben.

