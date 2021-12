Diese Katze leuchtet sogar

Hallo Kinder! Schnurren, Miauen, Fauchen: Katzen können zwar nicht sprechen, dir aber sehr wohl etwas sagen. Zwar sind wir Füchse nicht unbedingt die besten Freunde eurer Katzen, aber zumindest können wir eure Begeisterung für die Vierpfoter nachvollziehen. So ist auch der neunjährige Aaron von seiner Katze „Phoebe“ so begeistert, dass er sie im schicken Nikolausdress gemalt hat. Zwar wohnt Aaron in Bad Friedrichshall, doch seine Oma Eva Wagner, der er dieses Bild von seiner Katze zugeschickt hat, lebt in der Hufeisengemeinde. „Phoebe“ gehört zu den beliebtesten Haustieren der Deutschen. Es leben immerhin rund 15,7 Millionen Katzen in den deutschen Haushalten. Im Vergleich unter den westeuropäischen Staaten werden somit die meisten Katzen in Deutschland gehalten. Und dass es „Phoebe“ – ihr Name heißt die Leuchtende – gut geht, sieht man ja auf dem Bild.

