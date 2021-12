Ein Kuss der Liebe

Hallo Kinder! Ihr habt doch bestimmt schon mal davon gehört, dass man sich küssen soll, wenn man unter einem Mistelzweig steht. Als ich Elli Ente zu Hause besuchen wollte, habe ich entdeckt, dass über der Haustür ein Mistelzweig hängt. Als Elli öffnete, habe ich ihr einen Freundschaftskuss auf die Wange gegeben – wir sind uns beide sicher, dass unsere Freundschaft nun für immer und ewig halten wird. Aber kennt ihr den eigentlichen Ursprung und wisst, warum man sich unter dem Mistelzweig küssen soll? Misteln – grüne Blätter und weiße Beeren – sind vor allem in der Weihnachtszeit beliebt. Sie sollen Geister vertreiben und Glück bringen. Es heißt, wenn sich ein Paar unter einem Mistelzweig küsst, bleibt es immer zusammen. Es liegt im Ursprung der nordischen Göttersagen, dass dem Mistelzweig mystische Kräfte nachgesagt werden. Es soll die heilige Pflanze der Liebesgöttin Frigga gewesen sein. Der böse Gott Loki soll deren Sohn versucht haben zu töten. Daraufhin versprachen alle Tiere und Pflanzen der Erde, Friggas Sohn keinen Schaden zuzufügen. Doch sie vergaß, die Mistel zu fragen, da diese in den Bäumen hoch oben wächst. So wurde Balder, Friggas Sohn, mit einer Pfeilspitze aus diesem Zweig getötet. Die Tränen, die die Mutter vergoss, sollen sich in die weißen Beeren verwandelt haben. Frigga gelang es, nach drei Tagen ihren Sohn ins Leben zurückzuholen. Vor Freude küsste sie jeden, der unter dem Baum entlangging, in dem die verwendete Mistel wuchs. Die Misteln versprachen der Liebesgöttin, dass sie denjenigen, die unter ihnen stehen, einen Kuss als Zeichen der Liebe zukommen lassen. Das ist eine so traurige und schöne Geschichte zugleich. Ich habe Elli Ente dann davon erzählt, sie zog mich noch mal unter den Mistelzweig und gab mir dann einen Kuss auf meine fellige Wange. Jetzt kann unserer Freundschaft bestimmt nichts Schlimmes mehr passieren. Ich wünsche euch auch ganz viel Glück, dass ihr die richtige Person küsst, wenn ihr unter einem Mistelzweig steht – also, nutzt die Chance. Eure Eltern freuen sich bestimmt auch, wenn sie diese Person sind.

