Ein Mensch ist doch keine Ware

Hallo Kinder! Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Denn heute, am 18. Oktober, wird der Europäische Tag gegen Menschenhandel gefeiert. Aus einer privaten Initiative aus Großbritannien ist dieser Tag bereits 2007 entstanden. Er wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Damit soll die europäische Bevölkerung auf das globale Problem des Menschenhandels aufmerksam gemacht werden. Das ist etwas ganz Schlimmes und eine Form der Sklaverei. Damit ist es auch eine Verletzung der Menschenrechte. Laut Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung ist die häufigste Form die sexuelle Ausbeutung. In Deutschland sind laut Bundeskriminalamt 96 Prozent dieser Gruppen Frauen und Mädchen. Der Mensch ist bei diesen illegalen Machenschaften einfach nur Ware – furchtbar! Die Menschen werden verkauft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht! Deswegen habe ich Ellie Ente, Harry Hase und Rudi Rotbein davon erzählt. Sie waren geschockt. Sie wollen es weitererzählen, damit auch wir den Menschen helfen können, dass das nicht mehr passiert und jeder sein Leben so leben kann, wie er es möchte – ohne Sklaverei und vielem weiteren Bösen.

