Energie für die Pflanzen

Hallo Kinder, ihr habt es bestimmt schon festgestellt: In letzter Zeit ist bei uns ein paar Mal Sand durch die Luft geweht. Das ist übrigens gar nicht schlimm, sondern – ganz im Gegenteil – sogar gut. Jedes Jahr wehen ungefähr 27 Millionen Tonnen Sand aus der Sahara-Wüste weiter in den Dschungel. Das ist so, als würden 1,35 Millionen Lastwagen voll beladen mit Sand dorthin fahren. Der Sand tut dabei dem Amazonas-Dschungel sehr gut. Der Boden im Regenwald selbst enthält nämlich kaum Nährstoffe. Pflanzen brauchen aber die Nährstoffe, damit sie wachsen und blühen können. Ohne den Sand aus der Sahara könnten sie kaum überleben. Denn in den Sandkörner befindet sich Phosphor, was die Pflanzen zum speichern von Energie brauchen. Phosphor hilft den Pflanzen beispielsweise auch dabei, Blüten zu bilden. Wenn also starke Winde wehen, entsteht in der heißen Sahara-Wüste eine große Sandwolke. Mit der Luft wird diese Wolke dann über das Meer bis zum Amazonas-Regenwald getragen. Dort versorgt der Sand dann den Urwald. Manchmal schafft es ein Teil des Sandes sogar bis zu uns nach Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1