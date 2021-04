Er macht halt, was er will

Hallo Kinder! Vielleicht habt ihr schon einmal jemanden sagen hören: „Der April, der April, der macht, was er will.“ Gemeint ist damit das sehr unterschiedliche Wetter, das man auch „Aprilwetter“ nennt. Es ist noch nicht wirklich warm, manchmal scheint die Sonne und keine Wolke ist am Himmel zu sehen. Und im nächsten Moment fängt es an zu regnen, zu schneien oder sogar zu hageln. Dieses wechselhafte Wetter entsteht dadurch, dass die Sonne bei uns in Mitteleuropa anfängt, länger zu scheinen. In Afrika scheint sie im Frühjahr schon länger als bei uns und erwärmt die Luft. In Nordeuropa scheint sie dafür nicht so lange und die Luft dort ist kalt. Trifft diese warme Luft aus Afrika und die kalte Luft aus dem Norden in Mitteleuropa zusammen, versucht das Wetter, diesen Unterschied in der Temperatur auszugleichen. Die warme Luft aus dem Süden ist sehr trocken, die kalte aus dem Norden trägt viel Feuchtigkeit in sich. Die kalte Luft erwärmt sich durch die Sonne und steigt nach oben, weil warme Luft leichter ist als kalte. Dabei entstehen sogenannten Quellwolken. Man nennt diese auch „Kumulus“ oder „Schäfchenwolke“, weil sie groß, weiß und fluffig sind. Treffen diese auf die warme Luft aus dem Süden, lösen sie sich auf. Dann kann es regnen, schneien oder hageln.

