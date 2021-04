Er sorgte für den Druck

Hallo Kinder! In einigen Orten in der Region gibt es Bauwerke, die man schon von weitem sehen kann: Türme mit einem großen Kopf. Schwetzingen, Plankstadt, Eppelheim und Hockenheim haben einen solchen. Es sind Wassertürme. Früher waren sie ein wichtiger Bestandteil für die Wasserversorgung der Menschen. Denn damit das Wasser als ordentlicher Strahl aus dem Hahn kommt und nicht als dünnes Rinnsal, braucht man einen gewissen Druck im Wassernetz. In den Wassertürmen war ganz oben Wasser gelagert. Wenn es den ganzen Weg nach unten fiel, hatte es unten den Druck, der notwendig war, um überall hinzugelangen. Heutzutage übernehmen diese Aufgabe Pumpen. Wassertürme braucht man daher nicht mehr. Viele Gemeinden haben ihn aber trotzdem noch als Sehenswürdigkeit oder Wahrzeichen. Dann kann man schon von Ferne sehen, wo die Heimat liegt. In Plankstadt wird der Turm – wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind – auch für Kunstausstellungen genutzt. Ein Blick in den runden Raum lohnt sich dann!

